Directores y actores piden el boicot de la Mostra a Israel ante su barbarie en Palestina

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Roma, 28 ago (EFE).- Un grupo de reconocidos directores de cine, actores e intelectuales pidió este viernes al Festival Internacional de Cine de Venecia que ponga fin a los acuerdos con las instituciones ligadas al Gobierno de Israel, en una acción de boicot ante la «barbarie» que comete en Palestina.

Agrupados en la iniciativa «Venice4Palestina», personalidades como la nobel de Literatura, Annie Ernaux, el músico Roger Waters o cineastas como el italiano Matteo Garrone o la española Isabel Coixet aseguran en un manifiesto que «la naturaleza excepcional del momento histórico que vivimos nos obliga a aislar a Israel diplomática, cultural y económicamente».

También han suscrito ya este llamamiento el exministro griego Yaris Varoufakis, los actores y directores Guy Pearce, Laura Morante, Sergio Rubini, Greta Scarano, Anna Foglietta, Sonia Bergamasco o Jasmine Trinca, entre otros integrantes de una larga lista de influyentes personalidades de la industria del cine.

Recuerdan que, en la edición de la Mostra del año pasado, miles de personas respondieron al llamado de esta iniciativa para poner a Palestina en el centro de atención del Festival de Cine y llevar la resistencia del pueblo palestino al centro del discurso público: «una oleada de participación nos dio la esperanza de que juntos podíamos ayudar a detener el genocidio», indican.

Pero un año después «se ha arraigado una nueva normalidad, ayudada por un alto el fuego simulado. Israel no solo no se ha detenido, sino que ha continuado con sus atrocidades, expandiendo su potencia de fuego hacia Cisjordania, Siria, Líbano e Irán. Nada ha cambiado para el pueblo palestino», lamenta este grupo.

Por ello exigen «suspender todos los acuerdos con entidades e instituciones vinculadas al gobierno israelí» y dar transparencia a la cadena de producción y distribución de la industria del cine, desde la financiación, coproducciones, acuerdos de distribución, ventas y festivales, entre otros puesto que «cada uno de estos eslabones puede contribuir a normalizar la barbarie que se desata actualmente, o puede oponerse a ella y detenerla».

Este boicot debería mantenerse hasta que Israel ponga fin a su ocupación y colonización de Palestina, reconozca los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos y respete el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus propiedades, como lo establece la Resolución 194 de las Naciones Unidas.

Otra de las demandas del colectivo es la introducción de salvaguardas para los profesionales que decidan desvincularse de los lazos de la industria del cine con Israel.

También plantean que la bandera palestina ondee en el Lido a lo largo de todo el Festival Internacional de Venecia, que arrancará el 2 de septiembre y donde este año participa el documental «Naza» sobre el asesinato masivo de civiles palestinos en Gaza, una cinta dirigida por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor e incorporada a la Competición Oficial del Festival de Venecia de 2026 para optar al León de Oro. EFE

sam/alf