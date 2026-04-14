Doce muertos en el noroeste de Haití por las lluvias

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Puerto Príncipe, 14 abr (EFE).- Doce personas han fallecido en el noroeste de Haití por las lluvias de los últimos tres días, que también han provocado importantes daños materiales, informa este martes la Dirección Departamental de Protección Civil.

Los daños materiales son considerables, revela un informe del organismo, que indica que varios cientos de viviendas se han inundado en la región, una situación que podría complicarse debido a que las lluvias continúan cayendo.

En el ámbito agrícola, numerosas plantaciones han quedado devastadas y las crecidas se han llevado consigo cabezas de ganado, lo que ha llevado a las autoridades regionales a pedir ayuda al Gobierno central.

Un frente frío se ha establecido sobre Puerto Rico este martes y podría provocar lluvias en los departamentos del Norte, Noreste, Noroeste, Grand’Anse y Sudeste, según un boletín publicado en el día por el Centro Nacional de Meteorología.

«Durante el miércoles y el jueves próximos, las precipitaciones podrían intensificarse en los departamentos del Oeste y del Sudeste, al final del día y durante la noche», agrega el boletín meteorológico.

La situación podría agravar la situación en el país, donde el número de desplazados por la violencia y la inestabilidad alcanzó el año pasado «niveles sin precedentes», con más de 1,4 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, la cifra más alta jamás registrada en el país, conforme a datos de instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). EFE

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