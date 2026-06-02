Dos altas cortes colombianas respaldan a comisiones que escrutan votos de presidenciales

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Bogotá, 2 jun (EFE).- La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia respaldaron este martes a las comisiones a cargo del escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda lograron el paso a la segunda vuelta el 21 de junio.

«La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresan su pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano», expresaron en un comunicado las dos altas cortes.

Ambas entidades destacaron que el escrutinio electoral «constituye una actuación reglada por la Constitución y la ley, que se adelanta con independencia y rigor por las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por juezas y jueces de la República».

El pronunciamiento de estas dos instituciones de la Justicia colombiana se produce en un contexto agitado por las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el censo electoral previo al proceso electoral del domingo en el que De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %) y Cepeda 9,6 millones (40,90 %).

Según el mandatario, el censo electoral cuya custodia está a cargo de la Registraduría, la entidad encargada de organizar los comicios, fue modificado el 26 de mayo, cinco días antes de las elecciones, al incluir a por lo menos 800.000 nuevos votantes que no habían sido inscritos en los tiempos establecidos por la ley.

Para ambas cortes, la Registraduría ha articulado esfuerzos con los entes de control, organismos internacionales y demás autoridades competentes «para garantizar un proceso transparente y confiable», en línea con lo que han expresado tras las elecciones las misiones de observación electoral que acompañaron el proceso.

Adicionalmente, las entidades recordaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE), como organismo autónomo e independiente, deberá declarar los resultados definitivos del proceso electoral del pasado 31 de mayo, «dentro del marco legal establecido y con plenas garantías al debido proceso».

El escrutinio en Colombia es el procedimiento técnico y legal que da validez a los datos del preconteo que entrega la Registraduría el día de las elecciones y ajusta las inconsistencias que se puedan presentar en la transmisión de dichos datos, aunque históricamente la diferencia no suele ser mayor al 0,5 % por lo que el resultado no varía. EFE

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