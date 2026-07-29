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Dos bomberos mueren en un incendio forestal en la isla griega de Creta

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(Actualiza la EX3234 con la confirmación oficial)

Atenas, 29 jul (EFE).- Dos bomberos perdieron la vida este miércoles mientras participaban en las tareas de extinción de un incendio forestal en la isla griega de Creta, en el Mediterráneo oriental, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

«Durante una operación de extinción de un incendio forestal en la zona de Krya Vrysi, en Rétino (región de Creta), han perdido la vida dos bomberos», señaló el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.

«Cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, así como el medioambiente», recalcó. EFE

dsp/wr/acm

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