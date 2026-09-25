Dos eurodiputados de Vox invitados a una cita de la ultraderecha europea en Portugal

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Lisboa, 25 sep (EFE).- Un encuentro de la ultraderecha europea reunirá desde este viernes hasta el domingo en la localidad portuguesa de Ericeira a representantes de distintos partidos, con la participación prevista de los eurodiputados de Vox Jorge Buxadé y Jorge Martín Frías.

La cita, organizada por la Fundación Patriotas por Europa, concentrará sus debates el sábado, según el programa oficial.

Buxadé intervendrá en una mesa sobre conservadurismo, cristianismo y renovación cultural, mientras que Martín Frías participará en un debate sobre las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos y el papel de la OTAN.

El programa incluye a representantes del portugués Chega, el húngaro Fidesz, la Agrupación Nacional francesa y la Liga italiana, además de sesiones sobre el futuro de la UE, economía, energía y libertad de expresión.

El líder de Chega, André Ventura, tiene previsto cerrar las conferencias del sábado. El encuentro comenzará con una recepción este viernes y concluirá el domingo con un desayuno de despedida. EFE

mf/jgb