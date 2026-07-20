Dos petroleros griegos fueron alcanzados por misiles en el estrecho de Ormuz

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Viena, 20 jul (EFE).- Dos buques petroleros de propiedad griega fueron atacados por misiles de origen desconocido mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, informó este lunes el diario heleno ‘Kathimerini’.

Según la consultora griega de riesgos marítimos MARISKS, se trata de los buques cisterna Kavomaleas, con bandera de Malta, y el VLCC Acheloos, con bandera de Liberia, ambos operados por la empresa Dynacom, con sede en Atenas.

Los petroleros fueron alcanzados la pasada noche casi simultáneamente cuando transitaban por el corredor sur del estrecho de Ormuz, cuyo tránsito es coordinado por Estados Unidos, sin que se hayan reportado víctimas.

Dos misiles que impactaron en la sala de máquinas del Kavomaleas desencadenaron un incendio que fue controlado por el sistema de extinción del propio buque.

La tripulación abandonó el barco y fue rescatada sana y salva por un remolcador.

El Acheloos sufrió el impacto de un misil en la popa que le causó una avería, tras lo cual se dirigió a un fondeadero con toda la tripulación a salvo.

Las fuentes señalaron que se desconoce el origen de los proyectiles.

No obstante, según Kathimerini, poco después de los ataques la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos buques cisterna que utilizaban lo que denominó una «ruta sur insegura» habían quedado fuera de servicio.

En un comunicado, MARISKS subrayó que estos sucesos confirman la seria escalada del riesgo operacional para los buques mercantes en la región, en medio de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos. EFE

wr/fpa