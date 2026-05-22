Dos surcoreanos de la flotilla capturados por Israel denuncian torturas al regresar a casa

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Seúl, 22 may (EFE).- Los dos activistas surcoreanos integrantes de la Flotilla Global Sumud que fueron capturados por Israel en aguas internacionales de camino a Gaza denunciaron, a su llegada este viernes a Corea del Sur, haber sufrido torturas y «violencia insoportable», en un caso que desató duras críticas de Seúl.

Kim Ah-hyun y Kim Dong-hyeon llegaron juntos al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, en la madrugada, según la agencia local de noticias Yonhap, tras la interceptación de sus barcos esta semana en aguas próximas a Gaza y cerca de Chipre, respectivamente.

A su llegada al aeropuerto, Kim Ah-hyun afirmó que fue agredida en el rostro por fuerzas israelíes tras su captura y que no puede oír correctamente por el oído izquierdo, mientras que Kim Dong-hyeon acusó a Israel de haber «torturado» a los activistas y de someterlos a «violencia insoportable», según la agencia.

Ahn-hyun ya había intentado entrar en Gaza a bordo de una flotilla sin autorización el pasado octubre, cuando fue detenida por Israel y posteriormente liberada. Antes de este nuevo intento, el Gobierno surcoreano le había revocado el pasaporte.

La activista dijo que intentó de nuevo la travesía pese a la peligrosa situación en Oriente Medio, según Yonhap, dado que muchas personas mueren en la Franja de Gaza tanto por los bombardeos como de hambre.

Los dos surcoreanos fueron expulsados de Israel sin pasar por un centro de detención, a diferencia de unos 400 activistas que fueron arrestados tras la interceptación israelí.

Israel ha recibido críticas tras la difusión de las imágenes publicadas por su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en las que los activistas aparecen siendo hacinados, maniatados y tratados de forma humillante.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, criticó el miércoles la legalidad del asalto israelí en aguas internacionales, calificándolo de «un acto inhumano que sobrepasa todos los límites».

Lee también dijo que Seúl debería seguir la línea de los países europeos que confirmaron que detendrían al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si entra en sus territorios, en consonancia con la orden de arresto en su contra de la Corte Penal Internacional (CPI). EFE

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