Drones ucranianos alcanzan una corbeta portamisiles en el puerto ruso de Kronstadt

1 minuto

Kiev, 3 jun (EFE).- Drones ucranianos alcanzaron esta madrugada una corbeta portamisiles rusa en el puerto ruso del mar Báltico de Kronstadt, según informó en sus redes sociales el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, más conocido por su nombre de guerra, ‘Magiar’, por su origen húngaro.

La corbeta en cuestión lleva por nombre Boiki y había llegado al puerto de Kronstadt en febrero para ser reparada después de participar en las operaciones militares contra Ucrania, explicó ‘Magiar’, que destacó el largo historial de misiones cerca de las costas de la OTAN de este barco de la flota rusa del Báltico.

El ataque al puerto de Kronstadt había sido anunciado previamente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ha sido confirmado también por el Estado Mayor ucraniano.

Además de atacar Kronstadt, Ucrania golpeó esta madrugada la terminal petrolera del puerto de San Petersburgo.

Tanto Zelenski como el Estado Mayor han dado cuenta asimismo de un ataque llevado a cabo también en las primeras horas de este miércoles contra una fábrica de armamento de la región rusa de Tambov. EFE

mg/egw/jgb

(vídeo)