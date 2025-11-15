Drones ucranianos atacan una refinería en región rusa de Riazán, según canales de Telegram

Moscú, 15 nov (EFE).- Drones ucranianos atacaron la pasada noche una refinería en la región rusa de Riazán, unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, según informan este sábado varios canales de Telegram.

Astra, que publica un vídeo sobre el supuesto incendio, cita a los vecinos de la zona, que aseguran que los aparatos enemigos alcanzaron las instalaciones de la refinería.

La noticia fue confirmada por el canal ucraniano Supernova, que también ofrece imágenes nocturnas de las secuelas del ataque.

El gobernador de Riazán, Pável Malkov, admitió en su canal que los fragmentos de drones provocaron «un incendio en el recinto de una empresa», sin precisar.

«Según datos preliminares, no hay heridos y aún se valoran los daños materiales. En el lugar del siniestro trabajan los servicios de emergencia», dijo.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte matutino, Riazán fue la región más castigada la pasada madrugada por los drones ucranianos, con 25 derribos.

La jornada anterior Ucrania lanzó uno de los mayores ataques con drones de ala fija contra territorio ucraniano (216) de las últimas semanas, que obligaron a las autoridades del puerto de Novorrosísk (mar Negro) a declarar el estado de emergencia, ya que el bombardeo enemigo dejó al menos cuatro heridos y dañó varias instalaciones petroleras.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

