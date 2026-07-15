Drones ucranianos dejan sin electricidad a ciudad con la mayor central nuclear de Europa

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Moscú, 15 jul (EFE).- Los ataques con drones ucranianos dejaron este miércoles sin electricidad a la ciudad de Energodar, que acoge la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas desde 2022, según informaron las autoridades locales leales al Kremlin.

«La ciudad de Energodar se ha quedado sin suministro eléctrico. Las infraestructuras vitales están siendo alimentadas con fuentes de energía de reserva», escribió Yevgueni Balitski, gobernador de Zaporiyia, en las redes sociales.

Balitski denunció que los drones ucranianos fueron los causantes de la situación de emergencia en Energodar, donde los servicios de emergencia trabajan para solventar la avería.

Las autoridades locales acusaron el lunes a Kiev de intentar bloquear Energodar, lo que está causando dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible a la población.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció el pasado domingo la muerte de cuatro civiles en esa ciudad ucraniana dos días después de reunirse con el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

«Quisiera destacar que, según las estimaciones más conservadoras, la planta ha sufrido más de 460 ataques con drones y más de 16 ataques de artillería» desde mediados de marzo, señaló.

Además, lamentó las escasas reservas de gasóleo que permiten funcionar de forma autónoma a la planta. EFE

mos/mb