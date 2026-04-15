Drones ucranianos golpean planta petroquímica en Rusia causando una víctima mortal

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Moscú, 15 abr (EFE).- Un ataque de drones ucranianos alcanzó hoy una planta petroquímica en la región rusa de Bashkiria, situada unos 1.200 kilómetros el este de Moscú, lo que provocó un incendio en el que murió un bombero, informaron este miércoles medios locales.

Los aparatos no tripulados golpearon la planta en la ciudad Sterlitamak, que produce componentes para combustibles, incluida gasolina para la aviación rusa, según el canal de Telegram Astra.

En las imágenes publicadas por el canal de Telegram de Supernova+ se puede apreciar una gran columna de humo negro que sale del territorio en el que supuestamente se encuentran dichas instalaciones.

Minutos después de las publicaciones en redes sociales, el gobernador de Bashkiria, Radii Jabírov, admitió que se produjo un ataque contra la región.

«Bashkiria ha sido blanco de un ataque terrorista con drones. Varios fueron derribados sobre una zona industrial en Sterlitamak», comunicó a través de Telegram.

Jabírov añadió que los restos de un dron derribado cayeron sobre las instalaciones de una empresa, aunque no ofreció más detalles.

Dos horas después Jabírov señaló que un bombero murió en el incendio, aunque no se entiende si falleció durante el ataque o en labores de extinción del incendio.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 85 drones ucranianos sobre territorio ruso, aunque el Ministerio de Defensa no incluyó Bashkiria entre las regiones atacadas.EFE

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