Dubái recibió 19,6 millones de visitantes internacionales en 2025, un 5 % más que en 2024

2 minutos

Dubái, 9 feb (EFE).- La ciudad financiera de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Dubái, recibió en 2025 casi 19,6 millones de visitantes internacionales en pernoctación, un aumento del 5 % en comparación con los 18,7 millones que hicieron lo propio el año anterior, de acuerdo con datos publicados este lunes por su Departamento de Economía y Turismo.

Según el informe, difundido por la agencia de noticias oficial emiratí WAM, este es el «tercer año consecutivo de cifras récord», que además cerró con más de dos millones de visitantes solo el pasado diciembre, algo que consideró «un fuerte impulso de cara a 2026» y que atribuyó a «alianzas estratégicas», marketing y grandes eventos.

Este aumento de visitantes se relacionó con las mejoras a la infraestructura de la ciudad, la diversidad, su oferta cultural y su continua expansión del sector turístico y hotelero, uno de los principales impulsores de la diversificación económica de este pequeño país dependiente de los ingresos de los hidrocarburos.

El 26 % de los visitantes provenían de Oriente Medio, el norte de África y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza política y económica integrada por Emiratos, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán y Catar.

Asimismo, Europa Occidental volvió a ser el mayor mercado emisor de turistas a Dubái, con 4,1 millones (21 %); Europa del Este representó un 15 %; el noreste y sureste asiático, un 9 %; el continente americano, un 7 %; África, un 5 %; y Oceanía solo un 2 %.

Emiratos, fuertemente dependiente de los ingresos generados de las exportaciones de petróleo, lleva años tratando de diversificar su economía a través del turismo, su posición geográfica clave para que sus aeropuertos sean el punto de tránsito entre Oriente y Occidente, o la capacitación en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. EFE

