Economía colombiana crecerá 2,8 % en 2026 bajo presión fiscal e inflacionaria, según BBVA

2 minutos

Bogotá, 11 mar (EFE).- La economía de Colombia crecerá 2,8 % en 2026 y se desacelerará hasta 1,8 % en 2027, en un contexto de inflación al alza, presiones fiscales y condiciones financieras más restrictivas, según proyecciones divulgadas este miércoles por BBVA Research.

El documento señala que, tras el crecimiento del 2,6 % en 2025, la actividad económica seguirá creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo moderado y con mayores restricciones macroeconómicas.

«El crecimiento reciente ha estado impulsado principalmente por el consumo, mientras que la inversión ha mostrado una recuperación más gradual», explicó el economista de BBVA Research para Colombia Mauricio Hernández-Monsalve, quien añadió que el desempeño del consumo seguirá siendo clave para la economía en el corto plazo.

Según el informe, la expansión reciente ha estado sostenida por la demanda interna, especialmente el consumo de los hogares y del sector público, mientras que la inversión apenas comienza a recuperarse tras la fuerte contracción registrada en 2023.

No obstante, BBVA Research prevé que en el segundo semestre de este año podría observarse una desaceleración gradual de la actividad económica, en línea con condiciones financieras más restrictivas y un menor dinamismo del gasto interno.

En el mercado laboral, el informe proyecta una moderación del empleo, con una tasa de desempleo urbano que podría pasar del 7,8 % registrado en 2025 al 9 % en 2026 y al 9,5 % en 2027, asociada al menor ritmo de crecimiento económico y a mayores costos laborales.

En materia de precios, el informe prevé que la inflación, que cerró 2025 en 5,1 %, repuntará hasta 6,5 % al cierre de 2026 antes de moderarse nuevamente hacia 5 % en 2027, debido a presiones en los precios de la energía, los arriendos y los costos laborales, entre otros.

El economista principal de BBVA Research, Alejandro Reyes, señaló que este escenario obligará a mantener una política monetaria restrictiva, por lo que el Banco de la República podría elevar la tasa de interés hasta 12,25 % este año, desde el 10,25 % actual.

El informe también prevé que el dólar promedie cerca de 3.750 pesos en 2026, en medio de presiones externas y volatilidad global, mientras que el déficit en cuenta corriente podría ampliarse hasta el 2,8 % del PIB en 2026. EFE

