Ecopetrol y Petrobras anuncian nuevo descubrimiento de gas en aguas del Caribe colombiano

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Bogotá, 3 ago (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras confirmaron este lunes un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano, la misma zona donde están los mayores yacimientos de ese hidrocarburo en Colombia como Sirius y Copoazú.

El descubrimiento se produjo con la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el bloque GUA-OFF-O, a unos 42 kilómetros de la costa colombiana, a una profundidad de 1.285 metros y a 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2, así como a nueve kilómetros de Copoazú-1.

«El hallazgo refuerza el potencial de gas en esta región del ‘offshore’ colombiano y suma volúmenes que pueden contribuir con la seguridad energética del país y la región», señalaron ambas compañías en un comunicado.

La perforación del pozo comenzó el pasado 12 de junio y alcanzó su profundidad final el 29 de julio. Ecopetrol y Petrobras indicaron que los intervalos en los que se comprobó la presencia de gas están siendo evaluados mediante registros de pozo y posteriormente serán sometidos a análisis de laboratorio adicionales.

El proyecto hace parte del contrato GUA-OFF-O suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La sucursal colombiana de Petrobras actúa como operador del bloque con una participación del 44,4 %, mientras que Ecopetrol posee el 55,6 % restante.

Según Ecopetrol, el nuevo descubrimiento confirma «el gran potencial de gas» del Caribe colombiano y el impacto de la campaña exploratoria costa afuera, con la que busca incrementar la oferta de este combustible en el país.

La petrolera estatal colombiana divulgará este lunes sus resultados del segundo trimestre de 2026. EFE

pc/joc/mra