Ecuador, Acnur y Corea del Sur refuerzan su compromiso de trabajo por personas desplazadas

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Quito, 21 may (EFE).- Ecuador, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Corea del Sur, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés), renovaron su alianza para seguir acompañando a las personas desplazadas y las comunidades de acogida en Ecuador.

Con una contribución de 6,5 millones de dólares para el período 2026-2030, esta nueva fase del proyecto se implementará en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde el impacto de la violencia y el desplazamiento forzado han tenido más impacto, indicó Acnur este jueves en un comunicado.

La iniciativa busca fortalecer el acceso a la protección internacional, apoyar a las comunidades para prevenir diferentes tipos de violencia y ampliar oportunidades para que tanto personas desplazadas como ecuatorianas puedan acceder a medios de vida y reconstruir su futuro.

Este apoyo da continuidad a una primera fase financiada por KOICA entre 2021 y 2025, que permitió apoyar a más de 300.000 personas en Ecuador.

«Detrás de esa cifra hay historias de familias que accedieron al estatus de refugiado, personas que accedieron a centros de salud, jóvenes que encontraron en el deporte y en sus escuelas un espacio seguro, y emprendedores que lograron poner en marcha pequeños negocios que hoy también benefician a sus comunidades», dijo Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador.

Agregó que «hoy, en un contexto más complejo, respuestas integrales como estas son aún más urgentes».

Este proyecto apuesta por acercar servicios a quienes más lo necesitan, a través de brigadas móviles, asesoría legal y espacios comunitarios seguros, y por generar oportunidades reales de inclusión económica, especialmente para jóvenes, mujeres y personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Ecuador «ha demostrado un firme compromiso con la protección e inclusión de refugiados y migrantes», afirmó Yong-Woo Jeong, director de KOICA en Ecuador.

«Valoramos profundamente -dijo- la apertura, la coordinación y la constante voluntad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para fortalecer los espacios de cooperación internacional y construir respuestas conjuntas».

Expresó su esperanza de que este proyecto contribuya al desarrollo sostenible de Ecuador «al promover una mayor cohesión social, oportunidades económicas y desarrollo comunitario en las zonas de intervención».

Cuando las personas refugiadas encuentran un entorno que les permite integrarse, no solo reconstruyen sus vidas, sino que también aportan, innovan y fortalecen las economías locales, apuntó Acnur.

Para la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, trabajar bajo el principio de responsabilidad compartida permite responder de manera articulada ante los desafíos y oportunidades de la movilidad humana.

«La cooperación internacional, basada en la confianza y objetivos compartidos, tiene un impacto real en la vida de las personas y abre caminos hacia soluciones sostenibles» dijo.

Acnur agradeció al Gobierno de Corea del Sur por su compromiso sostenido con las personas forzadas a huir, tanto en Ecuador como en otras regiones del mundo.

«Este apoyo reafirma que la solidaridad internacional sigue siendo clave para transformar desafíos en oportunidades y avanzar hacia soluciones duraderas al desplazamiento forzado», indicó. EFE

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