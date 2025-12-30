Ecuador decomisó 214 toneladas de droga en 2025, 80 menos que en 2024

Guayaquil (Ecuador), 29 dic (EFE).- El Gobierno ecuatoriano aseguró este lunes que en 2025 se decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.

La cifra fue difundida por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que destacó en un comunicado que durante el año se «asestaron golpes contundentes al narcotráfico», lo que generó «una afectación económica superior a 6.435 millones de dólares a las organizaciones criminales».

Durante el año, Ecuador reportó varias grandes incautaciones que realizó especialmente en altamar y de la mano de Estados Unidos, como 14 toneladas de cocaína que decomisó durante varios operativos en julio, y otras 10,3 toneladas en diversas operaciones registradas en agosto en coordinación con la Guardia Costera de EE.UU..

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

El Ejecutivo también indicó este lunes que en 2025 se ejecutaron 336.056 operaciones militares para el control de la seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado, las cuales se realizaron con una modernización del equipamiento, en el que se invirtió más de 130 millones de dólares.

En el ámbito policial, la inversión fue de 20,6 millones de dólares, indicó el Gobierno, que se materializó en la entrega de vehículos de patrullaje, tecnología especializada, trajes antiexplosivos y nuevos cuarteles.

«Como resultado de las operaciones estratégicas, en 2025 se capturaron a 19 objetivos de alto valor, incluyendo la extradición y recaptura internacional de cabecillas criminales, en coordinación con fuerzas de seguridad de otros países», se detalla en el comunicado.

Pese a estas operaciones, Ecuador registra una escalada de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a la disputa de territorio y poder entre los grupos criminales, a los que ha denominado como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa en enero de 2024.

La organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés) señaló en un reciente informe que el país andino registrará en este 2025 la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, «rompiendo así su propio récord». EFE

