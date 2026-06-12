Ecuador deporta a un ciudadano venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

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Quito, 12 jun (EFE).- Ecuador deportó a un ciudadano venezolano señalado como presunto integrante del grupo criminal transnacional Tren de Aragua en la ciudad de Tulcán, fronteriza con Colombia, según informó este viernes el Ministerio del Interior.

El operativo se realizó en conjunto entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional como parte de las acciones de control migratorio en la frontera norte.

El ciudadano, identificado como V. Contreras, fue deportado de manera inmediata y tiene prohibido el ingreso a Ecuador durante diez años.

Según la Subsecretaría de Migración, el hombre estaría presuntamente vinculado a actividades de captación, traslado y estafa a migrantes.

Además, dos ciudadanos ecuatorianos fueron sancionados con una multa de tres salarios básicos unificados (1.446 dólares) cada uno por facilitar la evasión de controles migratorios.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones que han sido catalogadas como «terroristas» por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el marco del «conflicto armado interno» que declaró en 2024 contra las bandas criminales.

Esta organización criminal transnacional es originaria de Venezuela, está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos y desde 2018 se expandió por el continente americano. EFE

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