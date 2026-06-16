Ecuador detiene a siete personas presuntamente vinculadas a grupo disidente de las FARC

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Quito, 16 jun (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este martes de la detención de siete personas presuntamente vinculadas al grupo Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La detención tuvo lugar en el marco de una operación realizada en el municipio Eloy Alfaro, de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Durante la operación militar se decomisaron dos fusiles, tres escopetas, municiones, equipo táctico e insumos para permanencia en el terreno, señaló el Ejército en sus redes sociales.

La provincia de Esmeraldas (noroeste) fue el lunes escenario de operaciones y entrenamientos fluviales combinados entre Ecuador y Estados Unidos para reforzar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas de Ecuador frente a las amenazas que afectan la seguridad en la frontera norte.

Según el Ministerio de Defensa en el proceso de fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, personal del Batallón de Infantería de Marina 11 San Lorenzo, junto al Special Boat Team 22 (SBT-22) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ejecutó maniobras de reconocimiento fluvial, navegación táctica y procedimientos de respuesta ante escenarios de riesgo.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y a las que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Estados Unidos es uno de los principales países que apoyan a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado que, entre otras zonas, afecta a provincias fronterizas con Colombia y Perú. EFE

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