Ecuador empata sin goles con Costa de Marfil al descanso

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Filadelfia (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Ecuador empata 0-0 con Costa de Marfil en el debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026 que se disputa en Filadelfia.

La Tri, que tuvo ocasiones de abrir el marcador, especialmente a través de dos remates que explotaron en el horizontal, es dirigida por el argentino Sebastián Beccacece y acumula con él 19 partidos sin conocer la derrota.

Su última caída se remonta al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente cuando debutó el seleccionador argentino. EFE

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