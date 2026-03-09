Ecuador expulsó al embajador de Cuba por «injerencia», dice su presidente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el lunes que expulsó al embajador de Cuba en Quito por injerencia en asuntos políticos internos del país y en «actividades violentas».

En momentos en los que la isla está bajo máxima presión de Washington, la cancillería ecuatoriana declaró el pasado miércoles persona «non grata» a Basilio Gutiérrez, a quien le concedió 48 horas para que abandonara el país junto al resto de la misión diplomática.

La Habana calificó la decisión como un «acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones» entre las dos naciones.

Noboa afirmó este lunes que «había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos», expresó Noboa a Radio Sucre, sin dar más detalles.

El mandatario ecuatoriano es un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, con quien se reunió el sábado en Florida durante una cumbre regional en la que anunciaron una alianza de 17 países americanos contra el narcotráfico.

«Con evidencia suficiente, pedimos: regrésense a su casa», agregó el presidente.

Tras el anuncio de Quito, Noboa publicó un video en X en el que se observa a un hombre quemando papeles en la terraza del edificio donde funcionaba la embajada.

El gobernante indicó el lunes que «definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática».

Los documentos diplomáticos tienen protección, «nosotros no los podemos tocar, pero aún así quemaron papeles», añadió.

Antes del anuncio de la expulsión de los diplomáticos cubanos, Quito ordenó terminar las funciones de su embajador en la Habana, José María Borja.

Washington ha endurecido recientemente las medidas contra Cuba.

Tras el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Estados Unidos exigió a Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a la isla.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

