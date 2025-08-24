Ecuador incauta material explosivo para «actos terroristas» en Colombia

Ecuador decomisó un «significativo cargamento» de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en «actos terroristas», informó el domingo la Policía.

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El jueves, dos ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre civiles y uniformados.

La Policía ecuatoriana señaló por la red social X que incautó 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.

«Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia» por parte de «grupos armados», expresó.

La institución tildó en un comunicado de «significativo» al cargamento de explosivos, que era transportado en un camión que partió de la provincia costera de El Oro (suroeste y limítrofe con Perú) hacia la andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), donde se realizó la operación denominada «Victoria».

Los detenidos corresponden a un hombre y una mujer, identificados como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., quienes transportaban el material envuelto en bolsas de plástico y sacos de nailon a bordo de un pequeño camión, según imágenes difundidas.

– Explosivos ocultos –

La Policía ecuatoriana halló el contrabando de explosivos en un control rutinario en la localidad de San Gabriel.

«Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos», añadió la Policía en su comunicado.

El jueves, en Colombia, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada del país, dejando seis civiles fallecidos y más de 60 personas heridas.

Ese mismo día, un helicóptero policial fue derribado al ser atacado con un dron y rifles en el departamento de Antioquia, provocando la muerte de 13 agentes y heridas a otros.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

El sábado, dos miembros del insurgente Frente Jaime Martínez -adscrito al Estado Mayor Central (EMC)- detenidos tras el ataque con camión bomba fueron acusados por la Fiscalía colombiana del presunto delito de homicidio agravado, con hasta 50 años de prisión.

Tras más de medio siglo de conflicto armado, el acuerdo de paz con las FARC trajo una relativa tranquilidad a Colombia, que es el mayor productor mundial de cocaína.

Las disidencias de esa extinta guerrilla han sido señaladas por decenas de ataques recientes, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial derechista Miguel Uribe Turbay.

