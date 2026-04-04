Ecuador registra superávit comercial de 62 millones con Colombia tras 2 meses de aranceles

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 3 abr (EFE).- El Gobierno ecuatoriano informó este viernes que registra un superávit comercial de 62,9 millones de dólares con Colombia «por primera vez en más de 25 años» tras dos meses de una guerra comercial que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50 %.

«Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, la dinámica del comercio bilateral con Colombia experimentó un cambio sin precedentes», destacó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en un comunicado.

Las exportaciones ecuatorianas hacia el país vecino crecieron un 32 % respecto al mismo período del año anterior, mientras que las importaciones procedentes de Colombia se redujeron un 56,7 %.

«El resultado es que ahora Ecuador pasa de un déficit de 145,9 millones de dólares a un superávit de 62,9 millones de dólares en apenas dos meses», señaló la cartera de Estado.

La guerra comercial la inició en enero el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

Los dos países han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años rondaba los 2.800 millones de dólares, con una balanza que era negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.

El pasado 25 de marzo, los dos gobiernos convinieron en avanzar en materia de seguridad en la frontera común para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, así como en abordar de manera integral todos los asuntos pendientes en la relación bilateral para solucionar la guerra comercial. EFE

cbs/seo