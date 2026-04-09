Ecuador se incorpora al proyecto APAL de Alemania para formación profesional dual

1 minuto

Quito, 9 abr (EFE).- Ecuador se incorporó al proyecto Asociaciones de Formación en América Latina (APAL), una iniciativa que promueve la colocación en formación profesional dual en Alemania también para jóvenes de Brasil, El Salvador, Colombia, México, Uzbekistan e India.

Este avance es resultado del trabajo de cooperación impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que fortalece los vínculos estratégicos con Alemania en materia de movilidad laboral y capacitación técnica, señaló este jueves la Cancillería en un comunicado.

El proyecto APAL, desarrollado por la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA), permite a los participantes estudiar y trabajar simultáneamente en Alemania bajo el modelo de formación dual, recibiendo una remuneración.

El programa está dirigido a egresados de secundaria que ya cuentan con buenas conocimientos de alemán y ofrece la gestión de la colocación en una formación profesional, cursos gratuitos de alemán complementarios, acompañamiento en procesos de visado y homologación de documentos, y apoyo en la etapa de pre-integración.

Está concebido para jóvenes con interés en sectores técnico-industrial, oficios artesanales y enfermería.

Así, el Gobierno de Ecuador reafirma su compromiso de generar oportunidades de desarrollo y movilidad laboral segura, ordenada y regular para sus ciudadanos, a través de alianzas estratégicas que fortalecen la cooperación bilateral y promueven el talento ecuatoriano en el exterior, indicó la Cancillería. EFE

sm/gpv