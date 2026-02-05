Ecuador y EE.UU. firman acuerdo para el suministro de minerales críticos y tierras raradas

Quito, 4 feb (EFE).- Ecuador y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de cooperación para asegurar el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, en el contexto de la Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos celebrada en Washington, según informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

Según la Cancillería de Ecuador, la ministra Gabriela Sommerfeld participó en el foro convocado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que reunió a autoridades de 54 países para abordar la seguridad del suministro y la resiliencia de las cadenas de valor.

En el marco del encuentro, Ecuador y Estados Unidos firmaron el ‘Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras’ que busca «fortalecer y diversificar las cadenas de suministro mediante cooperación».

La Cancillería destacó que los minerales críticos son esenciales para industrias estratégicas del siglo XXI y para avanzar en la transición energética, la digitalización y la inteligencia artificial.

Además, Ecuador valoró la inclusión de «medidas de transparencia y la puesta en marcha de sistemas de trazabilidad e intercambio de información» para combatir la minería ilegal, considerada por el Gobierno como una prioridad de seguridad nacional. EFE

