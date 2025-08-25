The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador y Perú acuerdan fortalecer la cooperación en seguridad y comercio en la frontera

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 24 ago (EFE).- Los Gobiernos de Ecuador y Perú acordaron fortalecer la cooperación en seguridad e impulsar el comercio fronterizo durante el Comité Binacional de Frontera El Oro–Tumbes, realizado esta semana en el municipio ecuatoriano de Arenillas, según detalló este domingo el Ministerio de Defensa.

A la cita acudieron representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de los ministerios de Defensa de ambos países, y también Jimmy Blacio, el gobernador (delegado del Gobierno) de la provincia ecuatoriana de El Oro.

Además de los temas de seguridad y comercio, las autoridades de ambos países trabajaron en conjunto durante varios días en busca de «mejorar la conectividad y tecnología en la zona fronteriza y unir acciones por una frontera ordenada y segura», añadió la cartera de Defensa.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador señalaron que el encuentro les permitió «consolidar esfuerzos conjuntos para generar oportunidades en beneficio de las comunidades fronterizas».

El pasado 15 de agosto, Ecuador y Perú acordaron también un plan binacional de combate a la minería ilegal en las zonas fronterizas para los próximos dos años, según detallaron en ese entonces los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.

El Plan de Trabajo 2025-2026 contempla operaciones coordinadas y multisectoriales contra la minería ilegal en las zonas de frontera identificadas como prioritarias, capacitaciones sobre fiscalización, intercambio de información e investigación y sanción de este delito; además de acciones conjuntas de cooperación internacional, entre otras.

La minería ilegal se ha vuelto una de las primeras amenazas para la seguridad de ambos países, controlada en numerosos enclaves por bandas del crimen organizado que han causado recientes matanzas en los estados. EFE

cbs/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR