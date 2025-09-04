The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. acusa a doce personas de contrabando de inmigrantes cubanos y fraude de asilo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 4 sep (EFE).- La Fiscalía de Estados Unidos acusó a doce personas de participar en una conspiración internacional de contrabando de inmigrantes, fraude de asilo y lavado de dinero, que introdujo ilegalmente a miles de cubanos en Estados Unidos con fines de lucro.

Según documentos judiciales, los acusados operaban una red prolífica de contrabando que facilitaba la entrada ilegal de ciudadanos cubanos en EE.UU. mediante la preparación de solicitudes de visado falsas, el lavado de millones de dólares en pagos y el aprovechamiento fraudulento del sistema migratorio.

Entre enero de 2021 y junio de 2025, los acusados promocionaron servicios falsos de visados en redes sociales y plataformas encriptadas, llegando a cobrar entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. Se estima que movieron más de 18 millones de dólares, organizaron vuelos privados e incluso introdujeron a menores no acompañados con identidades falsas.

La organización operaba bajo una fachada empresarial llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que prometía permisos de trabajo y solicitudes de asilo, pero en realidad presentaba reclamaciones falsas sin conocimiento de los clientes e impedía que accedieran a sus propias cuentas de USCIS.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración para contrabandear inmigrantes con fines de lucro, fraude de asilo y lavado de dinero.

«Esta acusación expone a una organización criminal que introdujo personas en Estados Unidos a gran escala y luego obtuvo fraudulentamente beneficios migratorios para ellas», dijo el fiscal general adjunto en funciones Matthew R. Galeotti.

Los acusados fueron identificados como Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Marianny Lucía Lopez-Torres, Frandy Aragón-Díaz, Erik Ventura-Castro, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Walbis Pozo-Dutel, Emanuel Martínez González, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Layra Libertad Treto Santos y Gisleivy Peralta Consuegra. EFE

ims/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR