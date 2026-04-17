EE.UU. advierte represalias a Perú «si negocia con mala fe», en medio de compra de aviones

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Lima, 17 abr (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, lanzó este viernes una advertencia al Gobierno de Perú al señalar que usará «todas las herramientas disponibles si negocian con mala fe con EE.UU.», después de que el presidente interino, José María Balcázar, anunciara que prefiere dejar la decisión de la compra de aviones de combate al siguiente presidente que salga elegido de las elecciones en marcha.

«Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración (Donald) Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», manifestó Navarro en un mensaje publicado en la red social X.

El embajador estadounidense publicó esta advertencia horas después de que Balcázar anunciara en una entrevista radial su intención de dejar a su sucesor la decisión de la compra de aviones de combate, en un proceso donde Perú había presupuestado 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 unidades.

Sobre la mesa, Perú tenía las ofertas del F-16 Block 70, de la empresa estadounidense Lockheed Martin; el Gripen, de la compañía sueca Saab; y el Rafale, de la empresa francesa Dassault.

En una anterior entrevista, Balcázar había revelado que se había optado por comprar los F-16 Block 70, pese a que aparentemente el presupuesto disponible solo alcanza para una docena de unidades de este modelo, pero eso fue posteriormente desmentido por la Presidencia al señalar que todavía no se había firmado ningún contrato de compra.

Este viernes, el mandatario de transición expresó también a la emisora radial que cree que es una decisión para el siguiente gobernante al que le entregue el mando el próximo 28 de julio.

«Implica un endeudamiento muy enorme para el país. Dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio, pienso que lo dejaríamos para el nuevo gobierno, que llega con una elección y voluntad de la ciudadanía de manera democrática y fuerte para atender temas de esta magnitud», señaló Balcázar.

El mandatario aseveró que «la compra no (se ha sellado), hay un cronograma, pero no hay dinero entregado ni entrega de bienes». «Hay una proposición de compra de aviones a Estados Unidos pero no se ha sellado ningún contrato», agregó.

«Vamos a conversar bien y sería ideal que el nuevo gobierno tome la decisión. Los grandes endeudamientos del país corresponden a través de un gobierno estable. Sería bien democrático y atinado conversar con las fuerzas (que pasen a la segunda vuelta)», señaló Balcázar.

Con esta adquisición de los nuevos aviones de combate, Perú reemplazará los Mirage 2000 franceses que llegaron a inicios de los años 80 y los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90. EFE

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