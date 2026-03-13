EE.UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

Washington, 12 mar (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

Bessent detalló que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estará vigente unicamente hasta el 11 de abril.

La nueva medida del Gobierno del presidente, Donald Trump, llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.

La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a la India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días pero ahora extiende la medida de forma global.

La Administración de Trump hizo énfasis en que teóricamente levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia.

Trump aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá «mucho dinero» a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos «es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero», escribió el mandatario en su red Truth Social, cuando el conflicto llega a su decimotercer día en medio de una creciente inquietud global ante la disrupción de las cadenas de suministro de crudo y gas.

La subida de los precios del petróleo y gas hace más competitivos a los productores de tipos de hidrocarburos de más difícil extracción como los productores de fractura hidráulica o arenas bituminosas de Estados Unidos y Canadá. EFE

dte/jrh