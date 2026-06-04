EE.UU. intercepta un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

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Miami (EE.UU.), 4 jun (EFE).- Autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos, después de recibir un reporte de que el bote estaba sobrecargado y en riesgo de hundimiento.

La Guardia Costera informó este jueves que el domingo pasado recibieron un reporte sobre un viaje migratorio irregular en una embarcación a unos veinticuatro kilómetros al sur de las islas en mención.

Autoridades aéreas de Miami ayudaron a guiar hasta el lugar a dos unidades marítimas de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos y del Regimiento del archipiélago, que aseguraron la embarcación y la remolcaron.

Según un comunicado de la Guardia Costera, la Fuerza Fronteriza de las islas asumió la custodia de la embarcación y de los 240 ocupantes, que afirmaron tener nacionalidad haitiana.

En la operación también participó la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

«La exitosa intercepción y la extracción segura de estas personas de una situación peligrosa fue posible gracias a la estrecha colaboración y la rápida respuesta del personal de la Guardia Costera, de la CBP AMO y de las autoridades de las Islas Turcas y Caicos», dijo -en el comunicado- la teniente Chelsea García, subdirectora de Operaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos para Bahamas y las islas donde se efectuó el operativo. EFE

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