EE.UU. no fomentará una transformación en Nicaragua, dice diplomático estadounidense

3 minutos

San José, 24 dic (EFE).- El encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O’Reilly, aseguró este miércoles que Washington no fomentará una transformación en Nicaragua, país gobernado por el sandinista Daniel Ortega desde el 2007 y que enfrenta, dijo, «innegables dificultades».

«El futuro de Nicaragua lo construirán los propios nicaragüenses. Estados Unidos no fomentará una transformación en su país. Ni lo hará Rusia, ni China, ni nadie más», declaró el también jefe de misión de la embajada de Washington en Managua en un mensaje de despedida divulgado por la legación diplomática en sus redes sociales.

O’Reilly explicó que los destinos de ambos países, como pueblos, «están entrelazados, y Estados Unidos seguirá siendo un amigo, socio económico y cultural del pueblo nicaragüense».

Reconoció, no obstante, las diferencias «que ahora, por el momento, marcan la relación política entre nuestros Gobiernos».

En su mensaje, el diplomático estadounidense afirmó admirar la resiliencia nicaragüense y reconoció que el país enfrenta desafíos de libertad.

«Se que enfrentan innegables dificultades, pero confío en sus fuerzas y sus deseos para la prosperidad y la libertad», abogó.

Consideró que Nicaragua tiene tanto potencial, tantos recursos y tanta gente buena y talentosa, «dones que con el tiempo transformarán al país».

Asimismo, el jefe de misión norteamericano citó al poeta estadounidense Walt Whitman a quien Rubén Darío llamaba ‘El gran viejo’, para reflexionar sobre la preservación de la libertad, incluso en contextos de represión.

«La libertad no se apaga por uno o dos fracasos, ni por muchos», comentó O’Reilly, para quien, según Whitman, la libertad puede abandonar un lugar temporalmente, pero siempre regresa: «Es la última en irse», añadió.

A finales de junio de 2023, O’Reilly asumió como nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, a falta de un embajador.

Con la salida del último embajador, Kevin K. Sullivan, el 20 de mayo de 2023, Washington se quedó sin embajador en Nicaragua, después de que en julio de 2022 el Gobierno de Ortega retiró el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Managua, tras su presentación ante el Senado estadounidense.

En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de «enemigos de la humanidad», y que el Gobierno sandinista «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE

mg/fa/eav