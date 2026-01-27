EE.UU. quiere cooperar mejor con Etiopía por ser una «fuerza muy importante» en África

3 minutos

Adís Abeba, 27 ene (EFE).- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, afirmó este martes en Etiopía que Washington quiere «cooperar mejor» con ese país, al que calificó como una «fuerza muy importante» en la región del Cuerno de África.

«Creemos que juntos podemos desempeñar un papel más importante para resolver algunos de los conflictos regionales», declaró Landau en un discurso en la Exposición Internacional de Aviación, organizada por la Fuerza Aérea Etíope en la ciudad de Bishoftu, a casi 50 kilómetros de la capital, Adís Abeba.

«Estoy aquí en Etiopía para conversar con sus líderes sobre cómo podemos cooperar mejor y avanzar juntos para que ambos países sean más seguros, fuertes y prósperos. Esto es algo que podemos lograr mucho más fácilmente juntos que por separado», subrayó Landau, en el marco de una gira por África que se extenderá del pasado día 24 hasta el 1 de febrero.

El subsecretario, que estuvo acompañado por el comandante el Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, señaló que acudió al acto «en representación del presidente (Donald) Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio».

Landau, que llegó a Etiopía procedente de Egipto, tiene previsto reunirse este miércoles con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, cuya organización tiene sede en Adís Abeba.

Se espera que aborde con Abiy «temas de paz y seguridad regional», y con Youssouf tratará «prioridades compartidas, como la promoción de la paz, la ampliación de la cooperación comercial y la atención de las crisis humanitarias», adelantó el Departamento de Estado en un comunicado.

En su gira africana, Landau también viajará a la vecina Kenia, donde se reunirá con las autoridades «para abordar la cooperación comercial, la cooperación antiterrorista, la contribución de Kenia a la seguridad en Haití y otros asuntos regionales», de acuerdo con su departamento.

Su última escala será Yibuti, país en el que «dialogará con líderes gubernamentales sobre seguridad y cooperación antiterrorista», así como la relación comercial.

Durante su viaje, agregó el Departamento de Estado, el subsecretario busca promover «las prioridades del presidente Trump: reequilibrar el comercio, garantizar un entorno empresarial positivo y promover la seguridad y la paz».

La gira tiene lugar unas dos semanas después de que el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitara Etiopía, Tanzania y Lesoto cumpliendo la tradición que marca al continente africano como destino del primer viaje al extranjero del año del jefe de la diplomacia del gigante asiático, gran rival geopolítico de EE.UU. EFE

