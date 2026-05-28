EE.UU. revisa a la baja el PIB del primer trimestre de 2026 hasta el 0,4%

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Washington, 28 may (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,4 % en el primer trimestre del 2026 respecto al último del año pasado, lo que representa una revisión a la baja con respecto al 0,5 % de la estimación anterior, mientras que la economía estadounidense se expandió un 1,6 % a ritmo anualizado.

La estimación publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) refleja también revisiones a la baja en la inversión y el gasto de los consumidores, los dos motores fundamentales del crecimiento en Estados Unidos.

Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el primer trimestre fueron las exportaciones, la inversión, el gasto de consumo y el gasto público y las importaciones aumentaron.

Las ventas finales reales a compradores nacionales privados —la suma del gasto de consumo y la inversión fija privada bruta— aumentaron un 2,4 por ciento en el primer trimestre, cifra revisada también a la baja en 0,1 puntos porcentuales respecto a la estimación de abril.

El índice de precios de las compras internas brutas aumentó un 3,5 por ciento en el primer trimestre, también por debajo de los datos de abril en 0,1 puntos porcentuales.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) se mantiene en el 4,5 por ciento y el índice de precios PCE, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 4,4 por ciento, cifra revisada al alza en 0,1 puntos porcentuales.

El PIB, junto a la inflación y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

El débil crecimiento más la inflación alta es un escenario complicado para la Fed, que mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % al término de su reunión del 29 de abril, la última de Jerome Powell al frente del banco central.

Ahora será el nuevo presidente, Kevin Warsh, que tomó posesión el pasado 22 de mayo, quien se enfrenta a complicadas decisiones para evitar enfriar demasiado la economía sin dejar que la inflación se consolide. EFE

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