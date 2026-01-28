EE.UU. supervisa una cuenta de Venezuela en Catar con ingresos petroleros, según Rubio

Washington, 28 ene (EFE).- Estados Unidos acordó un mecanismo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que su Gobierno pueda financiarse con ingresos petroleros que deposita en una cuenta en Catar supervisada por Washington, reveló este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

En una comparecencia ante el Senado para detallar los planes de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Rubio explicó que el objetivo más inmediato fue «estabilizar» el país y que para ello se estableció este «mecanismo temporal».

Según contó, Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento de crudo y enfrentaba una crisis fiscal, por lo que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Caracas para que pueda vender el petróleo sancionado por Washington.

Esas ventas, explicó Rubio, deben ser «a precio de mercado» y eliminar los subsidios que recibía China hasta ahora.

Los ingresos se depositan en una cuenta en Catar, país mediador en varios conflictos, sobre la que Estados Unidos mantiene una «supervisión» para poder verificar en qué se gasta el dinero el Gobierno interino.

El Ejecutivo venezolano debe presentar un presupuesto mensual con los fondos que necesita, ya sea para financiar a la policía o al aparato gubernamental, y Estados Unidos vigila que los recursos se gasten “en beneficio del pueblo venezolano y no del régimen anterior”, dijo Rubio.

Cuestionado por un senador, el jefe de la diplomacia estadounidense aclaró que los fondos están en manos de Venezuela y que el Gobierno interino «ha accedido» a la supervisión estadounidense.

La Administración de Trump dijo que su objetivo es lograr un acceso preferente para las empresas estadounidenses al sector petrolero de Venezuela, el país con las mayores reservas del mundo.

Desde el arresto de Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos ha vendido crudo venezolano al mercado internacional por un valor de 500 millones de dólares, de los que ha entregado a Caracas 300 millones. EFE

