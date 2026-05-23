EEUU anuncia visados prioritarios para empresarios indios en plena crisis de las Big Tech

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Nueva Delhi, 23 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció este sábado durante su visita a Nueva Delhi la creación de un nuevo sistema de visados bajo la premisa «America First» para los empresarios y grandes inversores indios.

«Un sistema consular ordenado y seguro es vital para consolidar esta importante relación. Por eso lanzamos una nueva herramienta de programación de visas America First que prioriza a los profesionales de negocios que fortalecen estos lazos», afirmó Rubio durante su intervención en un evento en la embajada de EE. UU. en Nueva Delhi.

La medida busca asegurar los capitales del país asiático, que ya ha inyectado 20.500 millones de dólares en la economía estadounidense según el propio Rubio, para acelerar la ‘Misión 500’, el plan bilateral que busca duplicar el comercio hasta los 500.000 millones de dólares para 2030.

El embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, defendió que un intercambio transaccional con India servirá como la «puerta de entrada para los innovadores que sustentan cientos de miles de puestos de trabajo en las comunidades estadounidenses».

Este trato preferencial para las grandes fortunas ocurre en un momento de máxima vulnerabilidad para la fuerza laboral técnica de la India, atrapada en la crisis internacional de despidos masivos en las grandes tecnológicas por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA).

La reestructuración de Silicon Valley ha provocado olas de despidos en firmas como Meta, Amazon o LinkedIn, con más de 110.000 afectados este año, dejando a miles de ingenieros indios en EE. UU. frente a una posible expulsión del país en sesenta días si no encuentran otra empresa que patrocine su estancia.

La propia India sufre una crisis idéntica en centros tecnológicos como Bangalore o Hyderabad, donde las multinacionales occidentales aplican el mismo hachazo laboral para automatizar servicios en un sector valorado en 300.000 millones de dólares.

Durante su intervención, Rubio ensalzó la relación entre el mandatario indio, Narendra Modi, y el estadounidense Donald Trump desde la primera administración. «Se puede apreciar la conexión entre ellos. La conexión entre los líderes es increíblemente importante», declaró el representante estadounidense. EFE

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