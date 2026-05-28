EEUU ataca a Irán, que responde apuntando contra una de sus bases militares

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Estados Unidos derribó la madrugada de este jueves cuatro drones de Irán y bombardeó una instalación terrestre en el sur de ese país, lo que provocó que Teherán atacara en represalia una base militar de Washington.

Estas hostilidades son las más graves desde que un alto el fuego entre las partes entró en vigor el 8 de abril, tras más de un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel que desataron una guerra regional que ha causado miles de muertos y trastocado la economía mundial.

Cuatro aeronaves no tripuladas de Irán que representaban una «amenaza en el estrecho de Ormuz» fueron abatidas, confirmó la noche del miércoles un funcionario estadounidense.

Agregó que el ejército también bombardeó «una estación iraní de control terrestre» en Bandar Abás, ciudad portuaria al borde de ese estratégico paso marítimo, que «estaba a punto de lanzar un quinto dron».

«Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego», afirmó.

Los medios iraníes habían informado poco antes que tres fuertes explosiones se oyeron cerca de Bandar Abás alrededor de la 01H30 locales (22H00 GMT del miércoles).

En represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el jueves que lanzaron un ataque contra una base estadounidense. Ese ejército de élite de la república islámica no precisó cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, anunció minutos antes que se enfrentaba a misiles y drones.

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib), sin dar detalles sobre el tipo de embarcaciones ni su procedencia.

– Ataques en Líbano –

En otro de los frentes más activos, los bombardeos y combates prosiguen en Líbano a pesar de otro alto el fuego que, en teoría, está vigente desde el 17 de abril.

El ejército israelí anunció este jueves que bombardeó objetivos del movimiento proiraní Hezbolá en la localidad de Tiro, en el sur del país, un día después de advertir que consideraba «zona de combate» todo el territorio situado al sur del Zahrani, río que discurre a unos 40 kilómetros al norte de la frontera común.

Antes de esta escalada, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto estaban avanzando, aunque con dificultad.

Ormuz, por su parte, sigue bloqueado. El miércoles por la noche, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a una agencia iraní recién creada para controlar el flujo por ese paso marítimo clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, también había vuelto a agitar la amenaza de una reanudación de las hostilidades.

«Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos. O simplemente tendremos que terminar el trabajo», dijo el mandatario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Ante este panorama, el barril de crudo Brent, la referencia mundial, subía casi un 2% hasta los 96,13 dólares en las operaciones matutinas del jueves en Asia, mientras que el de West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, avanzaba 1,75% hasta los 90,23 dólares.

– ¿Acuerdo marco? –

Irán también afirmó el miércoles estar ultimando un acuerdo marco de 14 puntos con Estados Unidos, en el que se le daría prioridad al fin de la guerra «en todos los frentes», incluido Líbano.

«El proyecto de acuerdo marco (…) es una invención total», reaccionó, por su parte, la Casa Blanca.

Según la televisión iraní, el supuesto protocolo en discusión prevé, en particular, un compromiso de Estados Unidos de levantar su bloqueo de los puertos iraníes a cambio del restablecimiento del tráfico comercial en Ormuz, por donde transita normalmente una quinta parte del petróleo crudo y del gas mundiales.

Teherán también busca obtener el desbloqueo de 24.000 millones de activos congelados en el extranjero, uno de los principales puntos de controversia, junto con el tema nuclear, que Irán desea abordar en una segunda etapa.

En medio de estas señales contradictorias, Trump también pareció dirigir una advertencia a Omán, aliado de Estados Unidos y mediador en el conflicto, cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y ese país controlar Ormuz.

«No, el estrecho va a estar abierto a todo el mundo. Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden, estarán bien», advirtió.

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