EEUU e Irán alcanzan acuerdo marco sujeto a la aprobación de Trump, según fuentes estadounidenses

afp_tickers

4 minutos

Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, pero este aún requiere la aprobación del presidente Donald Trump, informaron este jueves fuentes estadounidenses a la AFP.

El reporte llegó después de que Washington y Teherán se acusaran mutuamente de violar el alto al fuego, tras una serie de ataques, tres meses después de que estallara la guerra a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Las fuentes confirmaron la información publicada por el medio de noticias Axios, según la cual ambas partes habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Los informes llegaron poco después de las hostilidades más graves desde que se instauró el cese el fuego el 8 de abril, que trastocaron los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos en la ciudad portuaria de Bandar Abás y, en represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron un ataque contra una base estadounidense.

Los Guardianes no precisaron cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca «una peligrosa escalada».

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib).

La cancillería iraní condenó las «violaciones continuas del alto el fuego» por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán «tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional».

El Ejército estadounidense, en tanto, dijo que el ataque con misil de Irán contra Kuwait es una «flagrante violación del cese el fuego».

Según dijo un funcionario estadounidense a la AFP, «estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego», afirmó.

– «Un infierno»-

En este contexto, los habitantes de Teherán expresaron su preocupación.

Mahtab, una peluquera de 62 años, se dijo aliviada porque su hija se hubiera podido marchar del país, ya que vivir allí «es un infierno». Su hijo, contó entristecida, se ve obligado a «vivir al día», sin ninguna perspectiva de futuro.

Un asunto clave del acuerdo propuesto es restablecer la navegación total en el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado por Irán y por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones globales de hidrocarburos.

El miércoles, Donald Trump amenazó a Omán, aliado de Washington, cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz, afirmando que los «volaría por los aires» si Mascate decidiera colaborar con esos planes.

Y este jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con sancionar a Omán si colabora con Irán en el sistema de peajes.

Omán medió en las conversaciones entre Washington y Teherán antes de la guerra y también ha sido atacado por las fuerzas de la república islámica.

En los últimos meses, Pakistán ha asumido un papel principal de mediación en los esfuerzos de paz.

Por su parte, la Cancillería de Irán condenó la «retórica amenazante» de Washington contra Omán.

– Ataques en Líbano –

En otro de los frentes más activos, los bombardeos y combates prosiguen en Líbano a pesar de otro alto el fuego que, en teoría, está vigente desde el 17 de abril.

El ejército israelí afirmó que llevó a cabo un ataque selectivo en la zona de Beirut, y las fuerzas armadas libanesas afirmaron que el ataque impactó en un apartamento al sur de la capital.

En imágenes de AFPTV se aprecia una humareda emergiendo desde una zona aledaña a los suburbios del sur de Beirut, un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

El Ministerio de Salud de Líbano dijo este jueves que ataques israelíes en el sur del país mataron al menos a 14 personas, entre ellas dos niños.

El ejército israelí había anunciado este mismo día que bombardeó objetivos de Hezbolá en Tiro, en el sur del país, un día después de advertir que consideraba «zona de combate» todo el territorio situado al sur del Zahrani, río que discurre a unos 40 kilómetros al norte de la frontera común.

El Ministerio de Salud de Líbano indicó el miércoles que, desde que empezó la guerra a principios de marzo, al menos 3.269 personas han muerto en ataques israelíes.

bur/smw/jfx/srm/jvb/an