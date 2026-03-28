EEUU flexibiliza inversiones para la explotación de minerales en Venezuela

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El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes un nuevo levantamiento de sus sanciones contra Venezuela, esta vez para facilitar la explotación de los recursos mineros del país, en particular el oro.

Desde la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, Washington ha vuelto a abrir la puerta para permitir las inversiones extranjeras en los sectores del petróleo, el gas y la minería.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó el viernes tres licencias que facilitan las transacciones relacionadas con el comercio de minerales, «incluido el oro».

Venezuela es un país rico en minerales. Tiene oro, diamantes, bauxita, coltán y también tierras raras, utilizadas en la producción de computadores y celulares.

La actividad minera en Venezuela se concentra especialmente en un territorio de 112.000 kilómetros cuadrados conocido como Arco Minero, una zona con presencia de grupos armados, incluidas guerrillas y bandas organizadas.

A principios de marzo, el Parlamento de Venezuela dio su primer aval a una nueva ley de minería con mayor apertura a capitales extranjeros, en medio de la renovada relación con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

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