EEUU optimista sobre el acuerdo para Ucrania mientras el enviado de Trump viaja a Rusia

La Casa Blanca se declaró el lunes «muy optimista» sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras el enviado del presidente Donald Trump se dirigía a Moscú.

Steve Witkoff, emisario itinerante del mandatario estadounidense, se reunirá el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La reunión se produce después de que Washington dijera sentirse confiado respecto al plan, tras las conversaciones con los negociadores ucranianos en Florida.

«Pienso que el gobierno es muy optimista», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y añadió que Trump y su equipo «han estado trabajando arduamente en esto y todos desean sinceramente que esta guerra termine».

Más de tres años después de la invasión rusa de Ucrania que dio inicio a la guerra, Moscú reivindicó este lunes la toma de una ciudad clave del este ucraniano. Esto aumenta la presión sobre Kiev en medio de las negociaciones de un plan impulsado por Estados Unidos para terminar el conflicto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca el apoyo de sus aliados europeos, quienes temen que el plan de Trump, elaborado sin participación de Kiev ni de Europa, parezca una simple lista de deseos para Moscú.

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, afirmó sin embargo que se habían logrado «avances significativos» en conversaciones con Witkoff y otros funcionarios estadounidenses el fin de semana en Florida, aunque algunos temas requieren «ajustes».

Zelenski llegó a Irlanda el lunes por la noche para recibir un informe en persona de Umerov tras un firme espaldarazo del presidente francés, Emmanuel Macron.

El líder ucraniano fue recibido en la pista por el primer ministro Micheal Martin, quien publicó en redes sociales: «Nuestro apoyo al pueblo de Ucrania mientras defienden su libertad y democracia sigue siendo inquebrantable».

Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La situación en Kiev se complicó aún más por un escándalo de corrupción que sacude al círculo íntimo de Zelenski y forzó la destitución la semana pasada de su principal negociador y jefe de gabinete, Andrii Yermak.

Trump dijo el domingo que eso debilitaba la posición de Kiev.

«Esperamos una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre temas clave que son bastante complejos», declaró Zelenski en París.

Macron afirmó que el momento actual «podría ser decisivo para el futuro de la paz en Ucrania y la seguridad en Europa».

Zelenski insistió en que Rusia no debería recibir ninguna concesión que «pudiera considerarse una recompensa». «El agresor debe pagar por la agresión», afirmó.

Zelenski y Macron hablaron por teléfono con Witkoff y Umerov en Florida, según informó el Palacio del Elíseo.

Los europeos se opondrán a una «paz dictada» a Ucrania, aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelenski y Macron al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la UE y la OTAN, entre otros.

El intenso intercambio de información continuó con una llamada entre Macron y Trump más tarde el lunes, en la que discutieron los «próximos pasos en los esfuerzos de mediación» y el presidente francés «enfatizó particularmente la importancia crucial de las garantías de seguridad necesarias para Ucrania», según el Elíseo.

La propuesta inicial de Washington de 28 puntos para detener la guerra implicaba la retirada de Kiev del territorio que aún controla en la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como territorio ruso.

Tras conversaciones en Ginebra, Estados Unidos enmendó el plan original, pero su contenido sigue siendo incierto.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó su temor de que «toda la presión recaiga sobre el lado más débil, porque la rendición de Ucrania es la forma más fácil de poner fin a esta guerra».

Macron enfatizó que «no existe un plan definitivo sobre las cuestiones territoriales» y dijo que sólo Zelenski puede concretarlo.

También elogió las nuevas sanciones estadounidenses a la industria energética rusa como un «punto de inflexión».

El impulso diplomático se produce en un momento en que la guerra, que ha matado a decenas de miles de civiles y militares y ha desplazado a millones de ucranianos, no muestra señales de ceder.

Rusia afirmó el lunes haber capturado el nodo logístico de Pokrovsk. Además, al menos cuatro personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos contra Dnipró, según las autoridades ucranianas.

En un mes, Rusia se apoderó de 701 km2 de Ucrania, el segundo mayor avance después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en 2022, cuando el frente era muy móvil, según el análisis de datos del ISW.

