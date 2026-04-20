Efemérides del 21 de abril
En un 21 de abril, pero de 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz.
Otras Efemérides:
753 a. c. – Fecha tradicional de la fundación de Roma.
25 a. c. – Fundación de la ciudad romana de Augusta Emerita, actual Mérida (España).
1211.- El arzobispo Pedro Muñiz consagra solemnemente la Catedral de Santiago, en presencia de Alfonso IX.
1898.- El presidente de Estados Unidos, William MacKinley, declara la guerra a España.
1918.- Primera Guerra Mundial: El piloto canadiense Roy Brown derriba el avión del barón Richthofen, conocido com el Barón Rrojo, que había logrado abatir 80 aparatos enemigos.
1944.- Aprobado el derecho al voto para las mujeres en Francia.
1960.- Solemne inauguración de Brasilia, nueva capital federal de Brasil, por el presidente del país, Juscelino Kubitschek.
1967.- Golpe de Estado de los coroneles en Grecia, que suprime la Constitución y las libertades civiles y políticas y da comienzo a la dictadura.
1989.- Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil GameBoy.
1996.- Victoria histórica de la coalición de centro izquierda Olivo en las elecciones celebradas en Italia. Obtiene mayoría relativa en las dos Cámaras.
2003.- Las autoridades turco chipriotas acuerdan la apertura de la línea divisoria de la isla.
2019.- Volodímir Zelenski gana las elecciones presidenciales ucranianas.
2024.- Descubren una fosa común en Gaza con más de 200 cadáveres en el hospital Naser.
NACIMIENTOS
1816.- Charlotte Brontë, escritora inglesa.
1907.- Enrique Líster, militar y político español.
1915.- Anthony Quinn, actor estadounidense de cine.
1917.- María Isbert, actriz española.
1926.- Reina Isabel II de Inglaterra.
1930.- Silvana Mangano, actriz de cine italiana.
1939.- Ian Gibson, escritor hispanista irlandés nacionalizado español.
1947.- Iggy Pop, músico de rock estadounidense.
1958.- Andy MacDowell, actriz estadounidense.
1972.- Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, Nobel de la Paz.
2007.- Isabel de Dinamarca, princesa de Dinamarca.
DEFUNCIONES
1910.- Mark Twain, escritor estadounidense.
1918.- Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, militar piloto de aviones alemán.
1946.- John Maynard Keynes, economista británico.
1971.- Francois Duvalier, ‘Papá Doc’, dictador de Haití.
2003.- Nina Simone, cantante norteamericana de jazz.
2006.- Tele Santana, entrenador brasileño de fútbol.
2010.- Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional.
2016.- Prince, músico estadounidense.
2025.- Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco. EFE
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