Efemérides del 21 de abril

2 minutos

En un 21 de abril, pero de 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz.

Otras Efemérides:

753 a. c. – Fecha tradicional de la fundación de Roma.

25 a. c. – Fundación de la ciudad romana de Augusta Emerita, actual Mérida (España).

1211.- El arzobispo Pedro Muñiz consagra solemnemente la Catedral de Santiago, en presencia de Alfonso IX.

1898.- El presidente de Estados Unidos, William MacKinley, declara la guerra a España.

1918.- Primera Guerra Mundial: El piloto canadiense Roy Brown derriba el avión del barón Richthofen, conocido com el Barón Rrojo, que había logrado abatir 80 aparatos enemigos.

1944.- Aprobado el derecho al voto para las mujeres en Francia.

1960.- Solemne inauguración de Brasilia, nueva capital federal de Brasil, por el presidente del país, Juscelino Kubitschek.

1967.- Golpe de Estado de los coroneles en Grecia, que suprime la Constitución y las libertades civiles y políticas y da comienzo a la dictadura.

1989.- Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil GameBoy.

1996.- Victoria histórica de la coalición de centro izquierda Olivo en las elecciones celebradas en Italia. Obtiene mayoría relativa en las dos Cámaras.

2003.- Las autoridades turco chipriotas acuerdan la apertura de la línea divisoria de la isla.

2019.- Volodímir Zelenski gana las elecciones presidenciales ucranianas.

2024.- Descubren una fosa común en Gaza con más de 200 cadáveres en el hospital Naser.

NACIMIENTOS

1816.- Charlotte Brontë, escritora inglesa.

1907.- Enrique Líster, militar y político español.

1915.- Anthony Quinn, actor estadounidense de cine.

1917.- María Isbert, actriz española.

1926.- Reina Isabel II de Inglaterra.

1930.- Silvana Mangano, actriz de cine italiana.

1939.- Ian Gibson, escritor hispanista irlandés nacionalizado español.

1947.- Iggy Pop, músico de rock estadounidense.

1958.- Andy MacDowell, actriz estadounidense.

1972.- Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, Nobel de la Paz.

2007.- Isabel de Dinamarca, princesa de Dinamarca.

DEFUNCIONES

1910.- Mark Twain, escritor estadounidense.

1918.- Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, militar piloto de aviones alemán.

1946.- John Maynard Keynes, economista británico.

1971.- Francois Duvalier, ‘Papá Doc’, dictador de Haití.

2003.- Nina Simone, cantante norteamericana de jazz.

2006.- Tele Santana, entrenador brasileño de fútbol.

2010.- Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional.

2016.- Prince, músico estadounidense.

2025.- Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco. EFE

doc/alf