Egipto anuncia el descubrimiento de gas natural que «reducirá la factura de importación»

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El Cairo, 7 abr (EFE).- El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto anunció este martes el descubrimiento de gas natural en un pozo frente a la costa de Port Said, en el mar Mediterráneo, por parte de la empresa italiana Eni, lo que «reducirá la factura de importación» mientras continúe el cierre del estrecho de Ormuz.

«Belayim Petroleum Company (Petrobel) perforó con éxito el pozo exploratorio «Denis West 1″ en la zona marítima de Denis, frente a la costa de Port Said, donde se encuentra Eni como el principal operador», anunció el Ministerio en un comunicado publicado en su perfil oficial de Facebook.

Según el departamento egipcio, el pozo, que se encuentra a una profundidad de 95 metros, a 70 kilómetros de la costa y a tan solo 10 kilómetros de las instalaciones de producción existentes, reveló la presencia de capas gasíferas, con reservas estimadas de dos billones de pies cúbicos de gas y 130 millones de barriles de condensado.

Este descubrimiento «compensará el declive natural y reducirá la factura de importación», agregó el Ministerio, en un contexto de inestabilidad en el sector energético y sus precios debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, consideró hace una semana que el precio de un barril de petróleo podría llegar a alcanzar los 200 dólares si continúa el conflicto, que «generará una crisis de escasez (de suministros) sin precedentes» por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro de hidrocarburos del mundo.EFE

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