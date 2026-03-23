Ejército reconoce un fallo de su sistema antimisiles en el sur de Israel

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La caída de dos misiles iraníes que causó decenas de heridos en dos ciudades del sur de Israel se debió a un fallo del sistema antimisiles «Honda de David», afirmó este lunes el ejército israelí a la AFP.

«Honda de David» es un componente clave del escudo de defensa aérea multicapa de Israel, integrado asimismo por «Hetz» (Flecha en hebreo), «Cúpula de Hierro» y «Rayo de Hierro».

Se encargan de interceptar una amplia gama de proyectiles, desde simples cohetes hasta misiles balísticos de largo alcance, pasando por drones.

«Honda de David», operativo desde abril de 2017, está diseñado específicamente para interceptar misiles balísticos o de crucero con un alcance de entre 40 y 300 kilómetros.

El sábado por la noche, dos misiles lanzados desde Irán (a más de 1.000 km de distancia) cayeron sobre las ciudades de Dimona y Arad, en el desierto del Néguev, causando decenas de heridos y destrozos.

El misil que cayó sobre Dimona impactó en la ciudad a unos cinco kilómetros de un centro de investigación nuclear estratégico.

Preguntado por la AFP, el ejército israelí afirmó que el fracaso en la interceptación de los dos misiles balísticos iraníes se debió a un fallo de «Honda de David».

Según el portal de noticias económicas israelí Calcalist, el ejército habría decidido el sábado activar este sistema en lugar de «Hetz» para preservar las reservas de misiles interceptores.

En febrero, el Ministerio de Defensa israelí calificó de exitosa una serie de pruebas para la «actualización» del sistema «Honda de David».

El ejército israelí afirmó el domingo que Irán había lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra, de los cuales se interceptó aproximadamente el 92%.

Añadió que hasta el momento solo se habían registrado cuatro impactos directos en zonas habitadas.

Desde el 28 de febrero, Oriente Medio se encuentra sumido en una guerra desencadenada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán ha respondido con lanzamientos de misiles y drones contra territorio israelí y varios países de la región.

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