El ‘Fantasma’ Figueroa deja la selección de fútbol de Nicaragua con buen sabor

3 minutos

San José, 25 nov (EFE).- El entrenador chileno Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa quedó este martes fuera de la selección de Nicaragua a la que llevó a disputar por primera vez una instancia final de eliminatoria mundialista y terminó asestando golpes contundentes a sus vecinas Costa Rica, a la que le empató un partido, y Honduras, a la que le propinó una dolorosa derrota.

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) informó en una declaración que finalizó el contrato y acuerdo suscrito con ‘el Fantasma’ Figueroa, quien asumió como seleccionador de la Azul y Blanco en febrero de 2022.

«Es fundamental expresar nuestro profundo agradecimiento al profesor Marco Antonio Figueroa y a todo su cuerpo técnico -integrado por el asistente Cristian Arán y el preparador físico Jorge Cabas- por su dedicación, profesionalismo y entrega a lo largo de estos casi cuatro años», destacó la Fenifut.

Durante ese periodo, se alcanzaron «importantes logros» deportivos que contribuyeron significativamente al desarrollo y crecimiento de la selección nacional masculina, subrayó.

La Fenifut reconoció «con aprecio ese esfuerzo» y le deseó a Figueroa y a su equipo «el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales».

Por su lado, la selección nicaragüense remarcó de que ‘el Fantasma’ y su cuerpo técnico asumieron con compromiso absoluto el objetivo de llevar a Nicaragua a su primera Copa del Mundo, y que su gestión «dejó números y avances significativos que reflejan una etapa de crecimiento competitivo para nuestra selección».

«Bajo su liderazgo, la selección nacional clasificó a una Copa Oro, ascendió a Liga de Naciones A en dos ocasiones, y disputó 46 partidos totales», resaltó.

En esos 46 partidos, entre oficiales (28) y amistosos (18), la Azul y Blanco ganó 18 juegos, perdió 19 y empató 9, con 71 goles anotados y 58 permitidos.

En los 28 juegos oficiales, Nicaragua obtuvo la victoria en 15 ocasiones, perdió en 8 e igualó en 5, con 50 goles anotados y 29 encajados.

«La relación profesional entre la Federación, Marco Antonio Figueroa y su cuerpo técnico concluye en excelentes términos, reconociendo su entrega, profesionalismo y la huella positiva que dejan en el desarrollo del fútbol nicaragüense», sostuvo la selección nacional.

Pese a los elogios de las autoridades, el conjunto nicaragüense, dirigido por Figueroa, uno de los futbolistas más emblemáticos del balompié chileno, se quedó corto de sus sueños mundialistas.

Nicaragua finalizó en el cuarto y ultimo lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con cuatro puntos, tras propinarle una dolorosa derrota a Honduras (2-0) y empatar con Costa Rica (1-1).

Del grupo, Haití se adueñó del primer lugar con once unidades y logró su segunda clasificación a un mundial, después del que jugó en Alemania en 1974. Le siguió Honduras con nueve enteros y Costa Rica con siete. EFE

