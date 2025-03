El 40 % de comercios europeos de segunda mano en línea no informa de derecho de devolución

3 minutos

Bruselas, 7 mar (EFE).- El 40 % de los comerciantes que venden artículos de segunda mano en línea en la Unión Europea (UE) no informa a los consumidores de su derecho a devolver la compra, según una investigación publicada este viernes por la Comisión Europea.

El estudio, llevado a cabo conjuntamente entre el Ejecutivo comunitario y las autoridades nacionales de protección del consumidor, revela además que más de la mitad de esos negocios (el 57 %) no respeta el período mínimo de un año de garantía legal para los productos de segunda mano.

Los datos publicados hoy analizan los resultados de un examen sobre comerciantes en línea europeos que venden artículos de segunda mano, como ropa, equipos electrónicos o juguetes.

En particular, la investigación se concentró en 356 comercios en línea e identificaron a 185 (el 52 %) como posibles infractores de la legislación de la UE en materia de consumo.

A partir de estos resultados, las autoridades de consumo «decidirán ahora si emprenden acciones contra los 185 comerciantes que fueron seleccionados para una investigación más exhaustiva», indicó la Comisión.

El comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, dijo en un comunicado que los artículos de segunda mano «desempeñan un papel crucial en una economía circular» y subrayó la importancia de que «todos los comerciantes, incluidos los que se dedican a ellos, defiendan los derechos de los consumidores».

«Los resultados de nuestro reciente examen indican que esto no siempre ocurre. Insto a todos los comerciantes afectados a que se aseguren de que sus prácticas se ajustan plenamente a la legislación de consumo de la UE», añadió.

Del total de los comercios examinados, el 40 % no informó a los consumidores de su derecho de desistimiento de forma clara, como el derecho a devolver el producto en un plazo de 14 días sin justificación ni coste.

Por otra parte, el 45 % no informó bien a los consumidores de su derecho a devolver productos defectuosos o que no tengan el aspecto o el funcionamiento que se anunció y el 57 % no respetó el período mínimo de un año de garantía legal para los productos de segunda mano.

Asimismo, del 34 % de los comerciantes que presentaron declaraciones ambientales en su sitio web, el 20 % no estaban suficientemente fundamentadas y el 28 % eran manifiestamente falsas, engañosas o susceptibles de ser calificadas como prácticas comerciales desleales.

El estudio revela también que el 5 % de los vendedores no dio su identidad correctamente y el 8 % no proporcionó el precio total del producto, incluidos los impuestos. EFE

mb/cat/alf