El 70 % de mexicanos aprueba a Sheinbaum, pero desaprobación alcanza el nivel más alto

2 minutos

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- Siete de cada diez mexicanos, el 70 %, aprobaron la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras poco más de un año en el cargo, pero octubre registró el nivel más alto de desaprobación de su gestión, con 30 %, según reveló la encuesta mensual del diario El Financiero.

De acuerdo con el sondeo, el nivel de aprobación es tres puntos porcentuales menor del que obtuvo en septiembre (73 %), cuatro puntos menos en comparación con agosto (74 %) y quince menos que el mes de febrero (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada.

Mientras que la desaprobación alcanzó el 30 %, tres puntos porcentuales más que en agosto, y el doble de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo, cuando obtuvo la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

En el sondeo realizado a mil mexicanos, el 59 % calificó como bien o muy bien la manera en que el gobierno de Sheinbaum llevó a cabo tareas de ayuda y rescate tras las lluvias del mes pasado que dejaron 83 personas fallecidas y 16 no localizadas.

Además, el 56 % calificó positivamente las tareas de limpieza y reparación de daños, con 40 % de opinión negativa.

En tanto que los apoyos a personas y familias afectadas registró 53 % de opinión positiva y 42 % negativa, mientras que los recorridos de la presidenta por zonas afectadas dividió más las opiniones: 50 % favorables y 45 % desfavorables.

No obstante, la empatía mostrada por Sheinbaum fue lo más valorado entre los atributos presidenciales, con 63 % de opinión favorable, comparados con 59 % en honestidad, 59 % en liderazgo y 47 % en capacidad para dar resultados.

En otros rubros, el 52 % de los encuestados consideró que el Gobierno de Sheinbaum ha manejado muy bien las cuestiones de economía, mientras que 82 % consideró mal o muy mal el manejo de la corrupción, el 85 % también tuvo una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado y el 59 % dijo que ha actuado mal o muy mal respecto a la seguridad pública.

El rubro mejor calificado fueron los apoyos sociales, donde 81 % de las personas consideró que su manejo ha sido muy bien o bien.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 15 al 19 y del 24 al 28 de octubre tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 %. EFE

