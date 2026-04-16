El 95,6 % de los hogares de Puerto Rico habla español pese a la influencia de EE.UU.

2 minutos

San Juan, 16 abr (EFE).- El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico informó este jueves, cuando se celebra el Día de la Reafirmación del Idioma Español en la isla, que el 95,6 % de los hogares habla español pese a ser un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

«El español es el idioma que nos conecta, nos identifica y forma parte esencial de nuestra cultura. En Puerto Rico es la lengua principal en el hogar y en la vida pública, hablada por la mayoría de la población», destacó el Instituto de Estadísticas.

El 4,2 % de los hogares hablan inglés y el 0,2 % otra lengua, según la Encuesta de la Comunidad del Instituto de Estadísticas, que subrayó que el idioma es «identidad y cultura».

El Día de la Reafirmación del Idioma Español en Puerto Rico se celebra cada 16 de abril, en honor al natalicio de José de Diego, y la efeméride fue establecida mediante la Ley Núm. 48 de 2001.

José de Diego se distinguió como legislador sobre todo en las propuestas para reafirmar el idioma español en unos momentos en que el pueblo de Puerto Rico estaba todavía sufriendo el impacto de la invasión estadounidense, que en 1898 acabó con el dominio español de la isla.

Como miembro de la Cámara de Delegados, presentó en 1915 un proyecto «para regular el uso del idioma español y del inglés en Puerto Rico» y una resolución para declarar el 22 de abril de 1916 día de Fiesta oficial Día del Español, que fue derrotada.

José de Diego fue conocido como ‘El Caballero de la Raza y del Idioma’ por sus incansables luchas en defensa de la cultura y la lengua de Puerto Rico, frente a la influencia del inglés que se intentaba imponer desde Estados Unidos.

Desde 1989, un grupo de intelectuales puertorriqueños, al que pertenecen ciudadanos de todas las ideologías políticas, crearon el Comité Puertorriqueño de Reafirmación del Idioma Español.

Puerto Rico es, además, famoso por su gran número de artistas de distintos géneros, especialmente de reguetón, que han triunfado cantando en español, sin tener que pasarse al inglés para abrirse camino en otros mercados.

Uno de ellos es Bad Bunny, cuya labor en la difusión global de la lengua española fue destacada en febrero pasado mediante una resolución de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

La Academia indicó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante y que este, a través de su carrera, ha contribuido «significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo». EFE

mv/jrh