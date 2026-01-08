El año 2025 fue el más violento en Ecuador por las disputas entre bandas, según ministro

Quito, 8 ene (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales -a las que el Gobierno ha declarado «la guerra»- que 2025 fuera el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados.

«2025 es el año donde más operaciones (contra el crimen) se han realizado; una guerra contra los grupos criminales, donde hemos logrado capturar a veinte objetivos de alto valor, que son las cabecillas de las estructuras delincuenciales», dijo Reimberg en entrevista con EFE.

Sin mencionar un Gobierno en específico, el ministro comentó que administraciones pasadas presuntamente pactaron «con grupos criminales, lo cual ha permitido abrir las rutas de narcotráfico para que circule la droga libremente por el país, para generar más economía criminal».

Y reiteró que el presidente Daniel Noboa ha recalcado que «jamás» pactará con las estructuras criminales.

«Empezamos una guerra contra ellos», aseguró el ministro, quien agregó que al desarticular a las cabezas, las estructuras se fragmentan y por ello «comienzan a atacarse entre ellos porque están peleando una economía criminal en esa zona donde antes estaban como una sola estructura».

Eso «ha generado las muertes violentas» que se cifran en torno a los 9.300 en 2025, anotó.

Según el ministro, en los operativos realizados en 2025 se incautaron más de 10.640 armas de fuego y unas 300.000 municiones, con 71.364 detenidos.

«De estos, el 10-15 % siendo generosos, serán las personas que se mantienen en las cárceles ecuatorianas; el resto: medidas sustitutivas o cualquier otra medida de beneficios con estos delincuentes», dijo al cuestionar el accionar de algunos jueces.

En Ecuador, donde varios representantes del sector judicial han sido asesinados, hay en torno a 160 jueces y fiscales con protección de la Policía Nacional.

Depuración interna, trabajo externo

Reimberg añadió que el combate contra la inseguridad también se desarrolla casa adentro, por lo que 330 policías fueron separaros de la institución en 2025 por motivos como vinculación con grupos delictivos o por faltas internas.

En el trabajo externo, destacó que profundizan los contactos con otros países, como Estados Unidos, para luchar contra las organizaciones criminales, y recordó que militares estadounidenses están desde diciembre pasado en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia.

«Van a estar el tiempo necesario porque estamos trabajando en conjunto para atacar las economías criminales, principalmente», la mayor parte relacionadas con el narcotráfico, sostuvo.

En 2025, Ecuador decomisó 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se confiscaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, según datos oficiales.

Reimberg recordó una reciente conversación entre Noboa y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien agradeció al país andino por su colaboración para combatir el «narcoterrorismo».

En ese diálogo -abundó- también hablaron sobre los planes conjuntos en materia de seguridad «para atacar esta economía criminal, principalmente narcotráfico».

«Hemos demostrado al Ecuador, a la región y al mundo que estamos buscando a estos delincuentes en cualquier país donde pretendan esconderse. Hemos hecho operaciones en conjunto en varios países para poderlos capturar», afirmó.

Recordó, por ejemplo, que Emiratos Árabes envió a fines de 2025 a Ecuador a Roberto Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, considerado cabecilla de Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), y quien está procesado por presunto «lavado de activos de más de 345 millones de dólares», señaló. EFE

