El Alto cumple 41 años en medio de luto por accidente aéreo que dejó 24 muertos en Bolivia

El Alto (Bolivia), 6 mar (EFE).- La ciudad boliviana de El Alto, la segunda más poblada del país y vecina de La Paz, conmemora este viernes el 41 aniversario de su creación en medio del luto por el accidente de un avión militar de carga ocurrido hace una semana en su aeropuerto, que dejó 24 muertos y decenas de heridos, una de las peores tragedias en la historia de la urbe.

El senador Víctor Quispe dijo a EFE que este aniversario se realiza con un sentimiento de tristeza y con expresiones para «rendir homenaje a las personas que han fallecido en el accidente y que están heridas», aunque con la intención de «sacar adelante a El Alto».

Esta jornada, algunas organizaciones de artesanos y comerciantes desfilaron por la avenida 6 de Marzo, una de las más importantes de la urbe vecina de La Paz, y exhibieron crespones negros en señal de duelo colocados en los estandartes de cada asociación.

El desfile concluyó una vez que cada bloque de representantes atravesó el palco oficial, en el que se encontraban algunas autoridades locales.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde, cuando un avión Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió cerca de un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea.

El siniestro dejó hasta el momento 24 personas fallecidas, 37 heridos y al menos 15 vehículos dañados. Las autoridades también informaron que hay tres investigaciones abiertas para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Tras el accidente, los billetes quedaron esparcidos en los alrededores del aeropuerto, lo que provocó que miles de personas llegaran al lugar para intentar recoger el dinero, pese a las acciones de resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que ocasionó detenciones y procesos judiciales contra los implicados.

Las actividades por el aniversario de El Alto, una urbe con más de un millón de habitantes, comenzaron hace dos días, con la participación del gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien participó en otro desfile al que acudieron organizaciones vecinales, colegiales y estudiantes de centros de formación técnica y universitaria.

Mientras tanto, la tradicional verbena por el aniversario de la ciudad, que habitualmente congrega a miles de personas que observan a distintos grupos musicales, quedó suspendida en solidaridad con las familias dolientes.

El Alto inicialmente fue un barrio de La Paz, pero su crecimiento constante hizo que hace 41 años sea declarado municipio autónomo, en el que abundan las microempresas de diferentes rubros y con una población mayoritariamente aimara dedicada al comercio. EFE

