El argentino Norberto Araujo sustituye al colombiano Buch como director técnico del Aucas

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 9 ene (EFE).- El argentino Norberto Araujo es el nuevo director técnico del Aucas, tras la salida días atrás del colombiano Juan Pablo Buch, según anunció este viernes el club ecuatoriano.

«Norberto Araujo es el nuevo timonel del proyecto deportivo de Aucas 2026», indicó el Aucas en su cuenta de la red social X, donde añadió que «desde hoy, junto a su cuerpo técnico, inicia el trabajo con el plantel, dando paso a una nueva etapa marcada por el compromiso y la ambición deportiva».

Buch dejó Aucas después de que el equipo no pudo clasificar a la Copa Sudamericana, mientras que Araujo sí lo logró con el Deportivo Cuenca, aunque prefirió dar un paso al costado debido a las dificultades económicas que enfrenta el club y la ausencia de jugadores en instancias decisivas por lesiones.

Esta será la tercera experiencia en la dirección técnica para el rosarino, de 47 años. Tras su retiro como futbolista profesional con Liga Deportiva Universitaria de Quito, debutó como técnico en el 2023 con el Cumbayá de Ecuador y desde el 2024 dirigió al Cuenca.

El ‘Papá Aucas’, como también se conoce al cuadro quiteño, ya tiene su mirada puesta en el campeonato nacional, que iniciará el 20 de febrero, y entre los primeros refuerzos anunciados está el atacante dominicano Erick Japa, el colombiano Steven Tapiero y el ecuatoriano Andrés Mena. EFE

