El ataque contra la caravana del presidente de Ecuador fue un «intento de asesinato», dice un ministro

afp_tickers

4 minutos

El ataque contra la caravana presidencial de Ecuador durante las protestas de comunidades indígenas fue un intento de asesinato dirigido al mandatario Daniel Noboa, afirmó este miércoles el gobierno.

El martes, unas «500 personas» lanzaron piedras y palos contra el convoy en el que viajaba Noboa en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar (sur), relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El gobernante resultó ileso.

«Hay signos de bala en el carro del presidente», dijo ese día la funcionaria, aunque la información todavía no fue confirmada por investigadores.

Cinco personas fueron detenidas, incluido un hombre de 60 años y una mujer, quienes el miércoles quedaron en libertad porque la justicia consideró su arresto ilegal, informó la Fiscalía.

«El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario», dijo este miércoles el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al canal Teleamazonas.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita «agachen la cabeza».

Otros videos divulgados por la prensa local dejan ver a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanza piedras y palos mientras la caravana, en medio del sonido de sirenas, avanza por una vía con obstáculos hacia el cercano poblado de Cañar.

– «Acusaciones infundadas» –

Al frente de las protestas, la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie) criticó las denuncias del gobierno.

«Rechazamos las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato», expresó la agrupación en un comunicado.

Explicó que el convoy presidencial «ingresó en una zona de resistencia y fue apedreado».

«Este suceso, lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno» a los manifestantes, añadió la Conaie.

Las protestas impulsadas por la organización iniciaron el 22 de setiembre en varias provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que impacta en particular a las comunidades indígenas y de campesinos.

En el pasado, esa misma medida derivó en violentas movilizaciones indígenas durante los gobiernos de los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente.

Esta vez el galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares.

La Conaie solicitó una «investigación independiente e imparcial» en la que participen organismos internacionales de derechos humanos para determinar qué pasó con la caravana presidencial.

El gobierno investiga «si se tomaron las medidas de seguridad necesarias» o «si hubo algún acto de irresponsabilidad o negligencia» dentro del esquema presidencial, dijo el ministro de Interior, John Reimberg.

– Detenciones ilegales –

Noboa, en el poder desde 2023, iba camino a «entregar obras en territorio» cuando fue atacado, relató Loffredo.

Después del incidente, Noboa inauguró un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de agua en Cañar.

El gobierno presentó ante la Fiscalía una denuncia por «tentativa de asesinato» contra Noboa y las cinco personas detenidas debían ser indagadas por el delito de terrorismo, castigado con hasta 30 años de prisión, según Manzano.

Empero, una jueza de El Tambo ordenó la libertad de los arrestados al resolver que su detención cayó en ilegalidades como el mantenerlos incomunicados, por lo que la Fiscalía evitó presentar cargos.

La ONU y la OEA, además de Estados Unidos, condenaron la violencia contra la caravana presidencial.

Noboa, quien sostiene una guerra contra el crimen organizado, asegura que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque sin aportar pruebas.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Dirigentes afirman la cifra asciende a 25%.

La Conaie encabezó protestas sociales que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

sp/pld/mr