El Banco Central de Cuba estrena su nueva tasa oficial en los 410 pesos por dólar

1 minuto

La Habana, 18 dic (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) fijó este jueves en su estreno la nueva tasa de cambio -la tercera oficial vigente- en los 410 pesos por dólar estadounidense, mucho más cerca del mercado informal que de los otros dos tipos que fija el Estado.

Esta nueva tasa -tan sólo para «exportadores y otros oferentes de divisas», como anunció la víspera por sorpresa la ministra-presidenta del BCC, Juan Lilia Delgado, va a ser «flotante», modificada de forma diaria y tendrá un «precio competitivo» basado en oferta y demanda.

La nueva tasa para exportadores va a convivir durante un período indeterminado de transición (mientras se camina hacia la unificación monetaria, según el Gobierno) con las oficiales para personas jurídicas (1 dólar por 24 pesos) y personas físicas (1 dólar por 120 pesos).

La diferencia entre las dos tasas oficiales previas y la del mercado informal, en torno a los 450 pesos por dólar en la actualidad, es una de las mayores distorsiones de la economía cubana y su solución es clave para el enrumbamiento del país, sumido en una grave crisis desde hace más de cinco años. EFE

jpm/jgb