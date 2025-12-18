The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Banco Central de Cuba estrena su nueva tasa oficial en los 410 pesos por dólar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 18 dic (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) fijó este jueves en su estreno la nueva tasa de cambio -la tercera oficial vigente- en los 410 pesos por dólar estadounidense, mucho más cerca del mercado informal que de los otros dos tipos que fija el Estado.

Esta nueva tasa -tan sólo para «exportadores y otros oferentes de divisas», como anunció la víspera por sorpresa la ministra-presidenta del BCC, Juan Lilia Delgado, va a ser «flotante», modificada de forma diaria y tendrá un «precio competitivo» basado en oferta y demanda.

La nueva tasa para exportadores va a convivir durante un período indeterminado de transición (mientras se camina hacia la unificación monetaria, según el Gobierno) con las oficiales para personas jurídicas (1 dólar por 24 pesos) y personas físicas (1 dólar por 120 pesos).

La diferencia entre las dos tasas oficiales previas y la del mercado informal, en torno a los 450 pesos por dólar en la actualidad, es una de las mayores distorsiones de la economía cubana y su solución es clave para el enrumbamiento del país, sumido en una grave crisis desde hace más de cinco años. EFE

jpm/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR